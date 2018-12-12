В Самаре тепловоз столкнулся с вазовской легковушкой

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Рано утром 12 декабря машинист тепловоза ТГ-М6 двигаясь по жд путям со стороны ул.кабельной в сторону ул. Земеца пересекая пр. Кирова задним ходом допустил столкновение с а/м ВАЗ2111 который следовал по Кирова со стороны Заводское шоссе в сторону ул. Береговой.Автомобиль получил механические повреждения.Госавтоинспекция напоминает, что нарушения правил проезда железнодорожных переездов влекут наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, а в некоторых случаях – лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев. Пренебрежение данными правилами может повлечь за собой более тяжкие последствия, как для самого водителя, так и для других людей, в том числе пассажиров железнодорожного транспорта.