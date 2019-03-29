В Самаре стояло движение из-за ДТП с автобусом
29 марта 2019 12:08
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Утром в пятницу, 29 марта, в Самаре произошла авария с участием автобуса. По словам очевидцев, водителя занесло при повороте на кольце Антонова-Овсеенко и Авроры.
— Переднюю часть автобуса выбросило на разделительную полосу перед кольцом, а задняя часть осталась на дороге и перекрыла одну полосу. Движение встало, — рассказал очевидец.
Информации о пострадавших нет. Причины ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции, сообщает 63.ру.
Фото: ДТП Самара / vk.com
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