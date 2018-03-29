В Самаре сотрудники транспортной прокуратуры проверят работу «Саратовских авиалиний» из-за вынужденной посадки в Курумоче

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В Самаре организована прокурорская проверка в связи с вынужденной посадкой воздушного судна ЯК-42, принадлежащего авиакомпании «Саратовские авиалинии»Накануне, 28 марта, в 9 часов 38 минут (мск) воздушное судно ЯК-42 совершило вынужденную посадку в Международном аэропорту Курумоч.Самолет совершал перелёт из г. Саратов в г. Оренбург без пассажиров, на борту находилось только 7 членов экипажа.Его посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.По предварительным данным причиной вынужденной посадки явились данные приборов о наличии посторонних включений в масле второго двигателя самолёта.По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования, сообщает сайт ведомства.