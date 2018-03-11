В Самаре сотрудники Росгвардии выявили факт подделки документов
11 марта 2018 10:20
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Подозреваемого в использовании заведомо ложного документа задержал экипаж вневедомственной охраны, обеспечивавший общественную безопасность на территории Ленинского района Самары. На улице Фрунзе сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Стражи правопорядка решили выяснить причину такой нетипичной реакции пешехода и остановили его.
В ходе проверки документов сотрудники вневедомственной охраны установили, что 28-летний мужчина является гражданином одной из соседних республик. При этом предъявленная им отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина имела явные признаки подделки. Сотрудники вневедомственной охраны передали правонарушителя своим коллегам из органов внутренних дел.
По итогам последовавшего разбирательства в полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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