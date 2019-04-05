В Самаре сотрудника завода будут судить за коммерческий подкуп
5 апреля 2019 10:38
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Следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника комплекса газотурбинных двигателей ПАО «Кузнецов», обвиняемого в 27 преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
По версии следствия, обвиняемый в период времени с ноября 2009 года по август 2013 года получил от представителя общества с ограниченной ответственностью денежное вознаграждение на общую сумму 8 миллионов 500 тысяч рулей за ускорение проведения ремонтно-восстановительных работ двигателей поставляемых указанной организацией.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Фото pixabay.com
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