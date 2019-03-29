В Самаре состоялось межведомственное совещание по предупреждению травмирования несовершеннолетних на железной дороге

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В мероприятии приняли участие сотрудники Куйбышевской железной дороги, транспортной полиции, транспортной прокуратуры, следственного комитета на транспорте, управления образования города Самара, социальные педагоги.В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия всех структур при проведении профилактической работы по предупреждению детского травматизма на железной дороге.Стороны отметили эффективность проводимой совместной работы, благодаря которой на Куйбышевской железной дороге в 2018 году достигнуто снижение случаев травмирования несовершеннолетних на 29% по сравнению с 2017 годом (с 17 в 2017 году до 12 в 2018 году).По итогам совещания принято решение включить в план мероприятий по профилактике детского травматизма на железной дороге новые формы взаимодействия. Так, запланировано вовлечение детей в общественные мероприятия: добровольческие и волонтерские движения, флешмобы, нанесение трафаретной печати на остановочных пунктах пригородных поездов, создание информационных сайтов, документальных/мультипликационных фильмов.Кроме того, участники совещания отметили необходимость усилить информирование школьников и их родтелей о возможности использования мобильного приложения «SafeTrain - берегись поезда!», предназначенного для блокировки проигрывания в наушниках любого контента (музыка, видео и т.д.) при приближении к железнодорожным путям на расстояние менее 70 метров (запустить, возможно, только после выхода из опасной зоны). Скачать приложение можно в Google Play и на сайте разработчиков safetrain.ru.Фото pixabay.com