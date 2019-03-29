В Самаре состоялось межведомственное совещание по предупреждению травмирования несовершеннолетних на железной дороге
29 марта 2019 13:48
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В мероприятии приняли участие сотрудники Куйбышевской железной дороги, транспортной полиции, транспортной прокуратуры, следственного комитета на транспорте, управления образования города Самара, социальные педагоги.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия всех структур при проведении профилактической работы по предупреждению детского травматизма на железной дороге.
Стороны отметили эффективность проводимой совместной работы, благодаря которой на Куйбышевской железной дороге в 2018 году достигнуто снижение случаев травмирования несовершеннолетних на 29% по сравнению с 2017 годом (с 17 в 2017 году до 12 в 2018 году).
По итогам совещания принято решение включить в план мероприятий по профилактике детского травматизма на железной дороге новые формы взаимодействия. Так, запланировано вовлечение детей в общественные мероприятия: добровольческие и волонтерские движения, флешмобы, нанесение трафаретной печати на остановочных пунктах пригородных поездов, создание информационных сайтов, документальных/мультипликационных фильмов.
Кроме того, участники совещания отметили необходимость усилить информирование школьников и их родтелей о возможности использования мобильного приложения «SafeTrain - берегись поезда!», предназначенного для блокировки проигрывания в наушниках любого контента (музыка, видео и т.д.) при приближении к железнодорожным путям на расстояние менее 70 метров (запустить, возможно, только после выхода из опасной зоны). Скачать приложение можно в Google Play и на сайте разработчиков safetrain.ru.
Фото pixabay.com
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