В Самаре снег, упавший с крыши рынка, остановил трамваи
11 марта 2019 10:31
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Сегодня, 11 марта, в Самаре произошла задержка трамвайного движения.
На кольце у рынка в 15 микрорайоне с торговых павильонов обрушился снег - прямо на рельсы, пишет Самру.ру.
Это произошло в 6 утра.
"До 7:42 трамвайный путь расчищали от снега. Сейчас движение восстановлено, - сообщили в ТТУ. - За состоянием крыш зданий и сооружений обязан следить собственник, т.е. администрация рынка. Они застроили, а мы чистим!".
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