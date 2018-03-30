В Самаре пройдет региональный финал конкурса юных чтецов «Живая классика» 2018

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Позади непростой выбор одной-единственной книги, несколько месяцев регулярных репетиций, победа в школьном, а затем и районном этапах. Впереди выступление на региональном туре и возможность выиграть одну из трёх путёвок в «Артек». Восемьдесят пять школьников сразятся за право представлять Самарскую область на финале конкурса «Живая классика» 2018 в мае. Региональный тур крупнейшего литературного образовательного проекта в России пройдет 2 апреля в Самарском дворце детского и юношеского творчества.Оценивать выступления ребят будут известные актеры, педагоги и преподаватели.Участники конкурса – ребята 10 – 17 лет, которые не просто любят книги, но и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками. Перед ними стояла сложная задача. По условиям конкурса, нужно выбрать отрывок из произведения, которое не входит в школьную программу. В помощь школьникам в официальной группе конкурса (https://vk.com/young_readers) регулярно публиковались списки книг, которые можно выбрать для участия. Кроме того, в ноябре прошлого года в библиотеках по всей России прошла «Неделя Живой классики» – ребята познакомились с лучшими подростковыми книгами из фондов библиотек и смогли унести понравившиеся издания домой.Самый масштабный литературный образовательный проект для школьников в нашей стране «Живая классика» появился семь лет назад именно в Петербурге. Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом году фонд «Живая классика» получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Сегодня конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культуры РФ, а количество участников ежегодно превышает два миллиона.Время и место проведения мероприятия: 2 апреля, 10:00-18:00Самарский дворец детского и юношеского творчества (г. Самара, ул. Куйбышева,151).