В Самаре произошла дорожная авария с участием пассажирского автобуса в городе

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ДТП задокументировано вечером 5 февраля. По предварительной версии полицейских, водитель 1965 года рождения, управляя автобусом «Хендай», без пассажиров двигался по пр. Кирова со стороны ул. Ю. Пионеров и, при повороте налево на ул. Вольскую, на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу т/с, двигавшемуся во встречном направлении а/м Ренодастер, под управлением мужчины 1967 года рождения.В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.Сотрудниками полиции собран первоначальный материал, проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.