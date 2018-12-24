В Самаре полицейские разыскали пропавших без вести подростков

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В полицию в Самаре поступило сообщение от жительницы Куйбышевского района о том, что ее 17-летний сын накануне вечером ушел из дома и до сих пор не вернулся. Самостоятельные поиски несовершеннолетнего, по словам заявительницы, результатов не дали.Данный молодой человек ранее попадал в поле зрения инспекторов ПДН за распитие спиртных напитков, неоднократные уходы из дома, нежелание ответственно относиться к учебе в колледже.Полицейские незамедлительно приняли меры к розыску без вести пропавшего.Вскоре поступила информация о том, что 17-летний самарец может находиться у одного из своих друзей. По возвращению разыскиваемого домой инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу не только с подростком, но и с его родителями. Как выяснили полицейские, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.Аналогичные случаи произошли в Промышленном и Красноглинском районах. В течение двух дней в полицию с заявлениями о пропаже своих детей обратились местные жители. Двое подростков 15 и 16 лет без предупреждения ушли из дома и не выходили на связь с родственниками. Оба молодых человека неоднократно в 2018 году уходили, оставляя родителей в неведении по поводу своего местонахождения. Свои поступки подростки объясняли нежеланием учиться и жить с родителями.Для установления их местонахождения полицейские провели комплекс разыскных мероприятий. Инспекторы по делам несовершеннолетних проверяли интернет-клубы, круглосуточные магазины, опрашивали друзей разыскиваемых. В итоге стало известно, что оба несовершеннолетних скрывались у своих приятелей. Они были благополучно возвращены домой. В настоящее время инспекторы ПДН продолжают работать с детьми, совместными усилиями находить пути к решению сложившихся в семьях ситуаций, побуждающих детей на уход из дома.В целом, за 11 месяцев 2018 года самарские полицейские разыскали более 300 подростков, которые из-за ссор с родителями или по каким-то другим причинам ушли из дома либо из госучреждения. Нередко главной причиной побега из дома становится отсутствие взаимопонимания между детьми и их родителями. Когда взрослые обращаются в полицию с заявлением о пропаже подростка, выясняется, что некоторые не знают, с кем общается их ребенок, где бывает, сообщает облМВД.