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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре около Дома молодежи дерево упало на детскую площадку

6 июля 2018 09:57
137
В Самаре около Дома молодежи дерево упало на детскую площадку
К счастью, детей там не было.

В Самаре утренняя прогулка дошкольников едва не завершилась несчастным случаем. В пятницу, 6 июля, на Аэродромной, в районе Дома молодежи, на детскую площадку упало дерево. Об пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.

— Здесь каждый день собирается много детей, но, к счастью, в этот момент в тени дерева никто не играл. Поэтому обошлось без пострадавших, — рассказал очевидец.


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