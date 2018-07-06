В Самаре около Дома молодежи дерево упало на детскую площадку
6 июля 2018 09:57
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В Самаре утренняя прогулка дошкольников едва не завершилась несчастным случаем. В пятницу, 6 июля, на Аэродромной, в районе Дома молодежи, на детскую площадку упало дерево. Об пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.
— Здесь каждый день собирается много детей, но, к счастью, в этот момент в тени дерева никто не играл. Поэтому обошлось без пострадавших, — рассказал очевидец.
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