В Самаре обнаружили подпольное казино

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По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2018 года в нежилом помещении, находящемся в доме по улице 22 Партсъезда города Самары, осуществлялось незаконное проведение азартных игр, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.