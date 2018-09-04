В Самаре обнаружили 4 тысячи литров незаконного алкоголя

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В Самаре полицейские задокументировали факт незаконного производства и хранения этилового спирта и спиртосодержащей продукции 62-летним жителем города и его соучастником, личность которого в настоящее время устанавливается.Сотрудниками органов внутренних дел осмотрен гаражный бокс, в котором предполагаемые злоумышленники осуществляли производство и хранение товара. Из помещения стражи правопорядка изъяли алкогольную продукцию общим объемом около 4 000 литров. Мероприятия проходили при силовой поддержке СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает облМВД