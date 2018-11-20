В Самаре обнаружили 2200 литров незаконного алкоголя

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При проведении оперативных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре выявили факты реализации спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Оперативники задокументировали два случая противоправной деятельности в сентябре и ноябре 2018 года.Из собранных материалов следует, что ранее не судимый безработный 26-летний житель Самары осуществлял сбыт продукции на территории Кировского района областного центра. Реализация осуществлялась из подсобного помещения, расположенного на улице Черемшанской. Из складского помещения стражи правопорядка изъяли более 2 200 литров спиртосодержащей жидкости. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление ее происхождения.Возбуждены уголовные дела. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.