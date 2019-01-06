В Самаре ночью тушили пожар на 20 кв. метрах

120

В ночь на 6 января в к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская.Горело неэксплуатируемое строение на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.pixabay.com