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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре ночью тушили пожар на 20 кв. метрах

6 января 2019 12:14
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В Самаре ночью тушили пожар на 20 кв. метрах
Горело неэксплуатируемое строение.

В ночь на 6 января в к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Белорусская.

Горело неэксплуатируемое строение на 20 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.

pixabay.com
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