В Самаре ночью произошел пожар из-за короткого замыкания в электросчетчиках

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В ночь на 14 августа по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Тихвинская, произошел пожар. Короткое замыкание электропроводки электросчётчиков с последующим горением 20 п.м. кабеля.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.