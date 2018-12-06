В Самаре ночью горела трансформаторная будка
6 декабря 2018 12:47
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В ночь на 6 декабря к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, п. Рубежный, ул. Ореховская
Горела трансформаторная будка на 15 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они за 40 минут справились с возгоранием, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Фото из архива ведомства.
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