В Самаре ночью горела трансформаторная будка

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В ночь на 6 декабря к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, п. Рубежный, ул. ОреховскаяГорела трансформаторная будка на 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Они за 40 минут справились с возгоранием, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.