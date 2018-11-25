В Самаре ночью горела электрощитовая на ул. Ставропольская
25 ноября 2018 11:49
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В ночь на 25 ноября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, ул. Ставропольская.
Горела электрощитовая на 3 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники.
Они за полчаса справились с огнем.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
Фото из архива ведомства.
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