В Самаре ночью горел строительный вагончик

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4 декабря в ночью к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Демократическая.Горел строительный вагончик на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.