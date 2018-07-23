В Самаре начата проверка по сообщению о смерти младенца

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22 июля в сети Интернет появилась информация о том, что 11 июля 2018 года в городской больнице города Сызрань умерла 1,5-месячная девочка. Как сообщалось ранее, поступила информация, что у малышки вовремя не диагностировали порок сердца, в результате врачи не смогли помочь девочке.По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно – медицинское исследование.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.