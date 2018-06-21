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В Самаре начался суд над врачом-реаниматологом, которого обвиняют в смерти ребенка

21 июня 2018 09:52
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В Самаре начался суд над врачом-реаниматологом, которого обвиняют в смерти ребенка
Трагический инцидент произошел в одной из стоматологий города.

В среду, 20 июня, в Октябрьском районном суде началось слушание уголовного дела в отношении врача анестезиолога-реаниматолога. Мужчину обвиняют в причинении смерти пятилетнему ребенку по неосторожности.

По версии следствия, в конце июля прошлого года обвиняемый проводил процедуру обезболивания и введения в медикаментозный сон пятилетнего мальчика в одной из стоматологических клиник города. У ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Юного пациента пытались реанимировать, но он погиб в результате врачебной ошибки.

Эксперты установили, что причиной смерти малыша стало повреждение передней стенки трахеи. Травму могли спровоцировать небрежные действия анестезиолога. Сотрудники Следственного комитета передали уголовное дело медика в федеральный суд. 

Служители Фемиды уже наказали стоматологическую клинику, в которой умер ребенок. Организация выплатила административный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Во время предварительного следствия врач своей вины не признавал. Однако на суде он согласился с теми обвинениями, которые ему выдвинули.

Заседание по просьбе родителей прошло за закрытыми дверьми. Но свидетели в коридоре обсуждали между собой детали происшествия. По их словам, если бы имела место именно такая врачебная ошибка, то мальчик бы выглядел иначе.

Врачу грозит три года лишения свободы. Также в течение трех лет ему нельзя будет заниматься определенной деятельностью, пишет 63.ру.

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