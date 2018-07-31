В Самаре на ул. С. Халтурина горел автомобиль

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Вечером 30 июля адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. С. Халтурина, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива облМЧС.