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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на ул. Промышленности столкнулись Nissan X-trail и Лада Приора, есть пострадавший

7 декабря 2018 12:52
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В Самаре на ул. Промышленности столкнулись Nissan X-trail и Лада Приора, есть пострадавший
Травмы получила девушка - пассажир отечественной легковушки.

В Советском районе Самары вечером 6 декабря произошло ДТП. Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Nissan X-trail», двигался по ул. Промышленности со стороны ул. Аэродромная, на пересечении ул. Промышленности и ул. Советской Армии, при повороте налево, на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадала девушка 1989 года рождения - пассажир автомобиля «Лада Приора», доставлена на карете скорой помощи в медицинское учреждение. Амбулаторное лечение. Ведется проверка, сообщает облМВД.
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Комментарии



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