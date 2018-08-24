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В Самаре на ул. Липяговской сгорело 100 кв. метров сараев

24 августа 2018 10:57
39
В Самаре сгорело 100 кв. метров сараев Пожар тушили 24 человека.
Пожар тушили 24 человека.

23 августа поздно вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Липяговская.

Горели сараи на 100 м2

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 6 единиц техники.
Они 50 минут тушили пожар, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

Фото pixabay.com


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