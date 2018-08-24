В Самаре на ул. Липяговской сгорело 100 кв. метров сараев

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23 августа поздно вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Липяговская.Горели сараи на 100 м2На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 24 человека личного состава и 6 единиц техники.Они 50 минут тушили пожар, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото pixabay.com