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В Самаре на ул. Георгия Димитрова горел мусор в подъезде

3 января 2019 10:53
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В Самаре на ул. Георгия Димитрова горел мусор в подъезде Устанавливают причину пожара.
Устанавливают причину пожара.

2 января вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова.

Горел мусор в подъезде на 1 м2.
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.
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