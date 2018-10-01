В Самаре на ул. Елизарова горел микроавтобус

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30 сентября поздно вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, Кировский р-н, ул. Елизарова.Горел микроавтобус.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.