В Самаре на ул. Елизарова Лада Калина врезалась в Hyundai Solaris, двое пострадавших

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В Самаре днем 27 марта в 15:00 мужчина 1994 года рождения, управляя автомашиной «Лада Калина», двигался по улице Елизарова, со стороны улицы Победы. По предварительной информации полицейских, проехав 180 м от дома 1 по улице Елизарова, водитель не справился с рулевым управлением выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной «Hyundai Solaris», двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали водитель автомашины «Лада Калина», 24-летний молодой человек был госпитализирован с травмами головы, и пассажир автомашины ««Hyundai Solaris»», 14-летняя девочка получила травмы в виде ушибов головы, после оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Всего за 27 марта на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП. При этом 18 человек получили ранения различной степени тяжести, пострадали двое несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД.