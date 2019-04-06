В Самаре на ул. Буянова иномарка сбила школьника на самокате

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Вечером 5 апреля водитель, управляя автомобилем Хендэ, двигался по ул.Буянова со стороны ул. Красноармейская в направлении ул. Вилоновская.Напротив дома № 28 по ул. Буянова он сбил пешехода 2006 года рождения, осуществляющего движение на самокате KUGOO c электроприводом (учащийся 6 класса), Школьник пересекал проезжую часть ул. Буянова в неустановленном месте, слева направо по ходу движения автомобиля (без сопровождения взрослых, направлялся из дома). Скорой медицинской помощью доставлен в СОКБ им. В.Д. Середавина, с диагнозом «перелом правой лодыжки» отпущен домой, сообщает облМВД.