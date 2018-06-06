В Самаре на ул. А. Матросова тушили пожар в подвале

В ночь на 6 июня по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. А. Матросова, произошел пожар. Горели сараи в подвале на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 33 человека личного состава и 7 единиц техники.На ликвидацию пожара понадобилось около получаса, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.