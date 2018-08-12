В Самаре на проспекте Кирова горела крыша павильона на 80 кв. метрах

308

В ночь на 12 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, пр-т Кирова, произошел пожар.Горела кровля павильона на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники.Они за 40 минут справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.