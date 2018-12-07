В Самаре на пр. Металлургов в ходе приготовления пищи произошел хлопок

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Сегодня, 7 декабря утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии по адресу: г.о. Самара, Кировский р-он, проспект Металлургов.Произошел хлопок в результате химической реакции при приготовлении пищи без последующего горения.На происшествие выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина происшествия устанавливается.Фото ведомства.