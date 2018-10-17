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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на пр. Карла Маркса ночью сгорел автомобиль

17 октября 2018 11:29
82
В Самаре на пр. Карла Маркса ночью сгорел автомобиль
Выясняют причину пожара.

В ночь на 17 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, пр. Карла Маркса.

Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.
Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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