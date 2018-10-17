В Самаре на пр. Карла Маркса ночью сгорел автомобиль

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В ночь на 17 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, пр. Карла Маркса.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.