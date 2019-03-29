В Самаре на малыша упала глыба льда

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27 марта примерно в 17 часов в результате ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли снега и наледи с крыши дома, расположенного по улице Победы в Советском районе города Самары, сотрудниками ООО «Жилищно-коммунальная система», которое осуществляет деятельность по управлению указанным многоквартирным домом, произошло падение наледи с крыши дома на мальчика, 2017 года рождения, в результате чего ребенок получил тяжелую травму головы.По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются подозреваемые, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.