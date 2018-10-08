В Самаре на Южном шоссе горел пивной павильон на 200 кв. метрах

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В ночь на 8 октября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, Южное шоссеГорел пивной павильон на 200 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 33 человека личного состава и 11 единиц техники.Они почти три часа боролись с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.Фото из архива ведомства.