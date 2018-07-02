В Самаре на Советской Армии велосипедист попал под Volkswagen
2 июля 2018 11:16
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Вечером в воскресенье, 1 июля, на улице Советской Армии в Самаре произошло ДТП. В районе Самарского экономического университета водитель на автомобиле Volkswagen Tiguan сбил велосипедиста. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
От удара у иномарки снесло боковое зеркало и разбило лобовое стекло. Что касается велосипедиста, то он получил серьезные травмы. Прохожие вызвали ему скорую. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь на месте и госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет "КП в Самаре".
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