В Самаре на Солнечной водитель «Калины» сбил насмерть пешехода
17 сентября 2018 10:50
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Вечером в воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошло смертельное ДТП. На перекрестке улицы Солнечной и Восьмой просеки под колесами машины погиб пешеход.
— 28-летний водитель «Калины» сбил 35-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Очевидцы говорят, что пешеход шел на красный сигнал светофора, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. По словам свидетелей ДТП, удар был такой сильный, что мужчина отлетел на 25 метров.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют детали происшествия. Они просят всех жителей Самарской области соблюдать ПДД и не переходить дорогу на красный, пишет 63.ру.
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