В Самаре на Пугачевском тракте столкнулись автобус и ВАЗ, двое пострадавших

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Во вторник, 6 ноября вечером на Пугачевском тракте в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 215.Водитель автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны поселка Стромилова, решил повернуть на улицу Грозненскую. При этом он не уступил дорогу ВАЗ-211440, который ехал по встречной полосе, и столкнулся с ним лоб в лоб.В результате случившегося пострадали два человека: 22-летний водитель легковушки и его 23-летняя пассажирка. Обоих пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. По факту ДТП ведется проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.