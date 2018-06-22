В Самаре на Московском шоссе столкнулись Фиат, маршрутка и машина "скорой помощи"
22 июня 2018 10:32
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В пятницу утром, 22 июня, в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Они столкнулись «паровозиком» в районе ТЦ «Сила Спорта». Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП Самара».
Участниками аварии стали микроавтобус «Фиат», «Газель» скорой медицинской помощи и маршрутка № 410А. Все транспортные средства получили незначительные механические повреждения.
Автобус получил небольшую вмятину.
По предварительным данным, в результате случившегося пострадала фельдшер скорой помощи. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства происшествия, пишет "КП в Самаре".
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