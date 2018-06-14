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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в бордюр

14 июня 2018 09:20
В Самаре на Московском шоссе автобус врезался в бордюр
Водитель пытался уйти от столкновения с автомобилем.

В среду, 13 июня, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Около 20:30 на Московском шоссе автобус врезался в бордюр. Об этом 63.ru сообщили местные жители.

— Недалеко от остановки у ТЦ «Караван» у машины отказали тормоза. Водитель остановил машину, наехав на тротуар, — пояснили очевидцы. — Нас тряхнуло очень сильно. Чудом выжили.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Представители компании-перевозчика прокомментировали инцидент.

— На самом деле, это не техническая неисправность автобуса. Водитель пытался уйти от столкновения с автомобилем. Он принял решение уйти вправо, — рассказали в «Самараавтогаз».
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