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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре мужчина выпал из ГАЗели и попал под ее колеса

24 июля 2018 13:20
118
В Самаре мужчина выпал из ГАЗели и попал под ее колеса
Инцидент произошел на улице Карбышева в минувший понедельник, 23 июля.

Припаркованная вблизи торгового центра «Космопорт» грузовая «Газель» сорвалась с тормозов и покатилась назад. В этот момент из кузова большегруза выпал мужчина, который впоследствии оказался у него под колесами. Видео жуткого происшествия разместил один из подписчиков паблика «ДТП Самара».
Свидетели инцидента предполагают, что водитель «Газели» забыл поставить свое авто на ручник. Существует предположение, что под колесами грузовика оказался хозяин большегруза.

«По-видимому водитель забыл поставить «Газель» на ручник. В этот момент в кузове находился мужчина. Когда грузовик стал съезжать вниз, он вывалился из будки. Неизвестно, был ли это сам водитель или его напарник», – предположил один очевидцев.
Вместе с тем, пользователи Сети, находившиеся в указанный момент неподалеку, сообщают, что мужчина чудом остался жив. Пострадавший был госпитализирован в больницу, пишет "ФедералПресс".

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Комментарии



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