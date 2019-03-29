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В Самаре мужчина пытался дать взятку в размере 20 000 рублей сотруднику полиции

29 марта 2019 09:33
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В Самаре мужчина пытался дать взятку в размере 20 000 рублей сотруднику полиции
Речь шла о продаже алкоголя подростку.

Из собранных полицейскими материалов следует, что житель областного центра 1970 года рождения, несмотря на неоднократные предупреждения полицейского об уголовной ответственности, пытался дать взятку в размере 20 000 рублей сотруднику полиции за не привлечение юридического лица к административной ответственности за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Юридическому лицу грозило наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 300 000 до 500 000 рублей. Подозреваемого в покушении на дачу взятки задержали сотрудники подразделения ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре торговом павильоне, расположенном в п. Красная Глинка.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. По данным полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.
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