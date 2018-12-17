В Самаре мужчина по пьяни сообщил о якобы готовящемся теракте

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27 мая 2018 года на телефон единой диспетчерской службы «112» поступило анонимное сообщение о планируемом совершении акта терроризма, звонивший мужчина оповестил о готовящемся иностранным гражданином по имени «Камил», проживающим в г.Самаре, теракте во время проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в короткий срок установлен и задержан житель г.Самары 1977 г.р, который совершил заведомо ложное сообщение об акте терроризма.Мужчина свою вину признал, объяснил свои действия желанием совершить хулиганский поступок в состоянии сильного алкогольного опьянения.Судом ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.Приговор вступил в законную силу.pixabay.com