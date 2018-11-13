В Самаре мужчина инсценировал убийство, чтобы выманить деньги у своей невесты
13 ноября 2018 12:12
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В Советском районном суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в крупном мошенничестве.
По версии следствия, он вступил в преступный сговор со своим знакомым, выдал его за своего брата. Вместе они "развели" девушку на 4,2 млн рублей.
"Мы познакомились в соцсетях в конце 2016 года, — рассказала пострадавшая в суде. — Когда первый раз встретились, он приехал на приличном автомобиле (Range Rover), произвел хорошее впечатление, мы стали общаться, потом он сказал, что является сотрудником московского ФСБ, и именно этим объясняется его частое отсутствие. Я ему полностью доверяла. В июле он познакомил меня со своим братом, я его — со своей сестрой, в сентябре он высказал намерение бросить службу, а в октябре сделал мне предложение руки и сердца, после чего я познакомила его с отцом".
Молодые люди собирались пожениться в конце декабря 2017 года, а 6 ноября сообщник позвонил ей и попросил утихомирить "брата": мол, что-то он "разбушевался" перед встречей с партнером по бизнесу, который задолжал их семье 50 млн рублей. Во время телефонных переговоров девушка услышала звук выстрелов, позже жених признался, что убил человека и для закрытия уголовного дела ему нужно 23 млн рублей. В начала декабря ему недоставало уже около 5 млн руб., он был в отчаянии и поговаривал о том, что придется застрелиться. Тогда девушка продала машину, квартиру, влезла в долги и кредиты и собрала для будущего супруга 4,28 млн рублей. После того как девушка передала жениху деньги, оба мошенника исчезли.
На одно из заседаний приехала москвичка, которая знает подсудимого под другим именем. Она также стала жертвой мошенников по аналогичному сценарию.
Санкции статьи ч. 4 ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере" предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, пишет Волга Ньюс.
Фото pixabay.com
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