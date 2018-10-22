В Самаре мужчина, разбив окно, проник в офисное помещение и скрылся с места происшествия с пакетами в руках

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19 октября вечером к сотрудникам ГИБДД обратился местный житель, который пояснил, что его внимание привлек звук разбитого стекла в доме на ул. Ленинская, после чего он увидел, как в окно проникает мужчина, который через некоторое время выбрался на улицу с пакетами в руках и ушел. Гражданин указал направление, в котором скрылся предполагаемый злоумышленник, дал описание его одежды и внешности. Сотрудники полиции сообщили о случившемся в дежурную часть, приняли меры к охране места предполагаемого происшествия и задержанию подозреваемого по горячим следам. Буквально через несколько минут ими был остановлен схожий по описанию с разыскиваемым житель Самары 1968 года рождения. Мужчина шел по улице с пакетами, в которых находились перфоратор, болгарка и шруповерт. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу задержанный не стал отрицать своей причастности к хищению электроинструмента из офисного помещения и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Сотрудниками органов внутренних дел установлен собственник помещения - житель Самары 1983 года рождения, он оценил причиненный ущерб от действий злоумышленника в размере 13500 рублей. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли необходимые вещественные доказательства.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.