В Самаре ликвидируют аварию на трубопроводе теплоснабжения

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Рано утром 2 января поступило сообщение о повреждении подающего трубопровода теплоснабжения диаметром 500 мм по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район ул. Полевая, 52.На месте работает аварийная бригада в составе 15человек и 8 ед. техники.К месту направлены:Оперативная группа ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области», в составе 2 человек, 1 ед. техники.Силами администрации и управляющих компанийпроводится оповещение населения путем подворовогообхода и расклейки объявлений на информационных стендахВ результате технологического повреждения на теплосети переведены на резервную схему теплоснабжения потребители 27 жилых многоквартирных домов (5217 человек, в том числе 1170 детей) и 1 социально-значимого объекта (Самарский государственный технический университет).Представителями УК проводится постоянный мониторинг состояния температурного режима.Согласно проведенного расчета, время охлаждения помещений в жилых домах с +22°С до +12°С в случае полного отключения теплоснабжения при температуре воздуха на улице -5°С составит:в кирпичных зданиях - 50 часов, (2,1 суток), прогнозируется к 08 час. 50 мин.(мст) 04.01.2019 г.в бетонных зданиях составит 67 часов, (2,8 суток), прогнозируется к 01 час. 43 мин.(мст) 05.01.2019 г.На месте обнаружения дефекта на трубопроводе проводятся земляные работы аварийной бригадой в составе 15 человек и 8 ед. техники.Планируемое время завершения работ и восстановление теплоснабжения потребителям – 20 час. 00 мин.(мст) 02.01.2019 г.Привлечено 15 человек, 9 ед. техники, в том числе от МЧС России 3 человека, 1 ед. техники, пишет облМЧС.