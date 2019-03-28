В Самаре из трамвая № 13 высадили пассажиров из-за потерянного кондуктора
28 марта 2019 10:31
129
Самарцы пожаловались на возмутительный, по их мнению, поступок водителя трамвая № 13. По сообщению пассажиров, их без уважительной причины высадили из общественного транспорта вечером 27 марта, пишет 63.ру.
— В 17:30 водитель трамвая № 13 высадила всех пассажиров на остановке «Дом Печати». Развернулась и поехала искать потерянного кондуктора. Дилемма: два вагона людей, честно оплативших проезд. И бедолага кондуктор. Пассажиры проиграли! — рассказал один из участников событий.
Представители городского трамвайно-троллейбусного управления отреагировали на жалобу.
— Водитель не убедилась в присутствии кондуктора и отправилась в рейс по маршруту из Постникова Оврага. Будет привлечена к дисциплинарной ответственности, — сообщили в ТТУ.
Возможно, избежать подобных неприятных ситуаций поможет внедрение бескондукторной системы оплаты проезда.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 марта 2019 23:52
Он в состоянии сильного алкогольного опьянения издевался над собакой породы русский спаниель, принадлежащей кинологической службе аэропорта. Закон
251
26 марта 2019 22:14
Путем обмана он похитил более 132 миллионов рублей. Закон
233
26 марта 2019 22:02
И штрафу в сотни миллионов рублей по делу о создании организованного преступного сообщества, взяточничестве и мошенничестве. Закон
264
26 марта 2019 21:54
95 из них уехали за свой счет. Закон
553
26 марта 2019 21:32
Бывшего министра по вопросам «открытого правительства» подозревают в выводе похищенных денег за границу. Закон
296
26 марта 2019 17:34
Центральный районный суд Калининграда назначил штраф в 30 тысяч рублей по в первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в... Закон
258
25 марта 2019 22:57
По версии следствия, участники преступной организации путем оформления подложных документов о дорожно-транспортных происшествиях организовали мошенническое... Закон
318
Происшествия
28 марта 2019 13:21
Услугами подпольных продавцов зачастую пользуются преступники. Происшествия
82
28 марта 2019 12:50
Об этом депутат Госдумы сообщил в своем твиттере. Происшествия
115
28 марта 2019 12:21
Житель губернии оплатил долг по налогам после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. Происшествия
94
Криминал
28 марта 2019 11:20
Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного округа. Криминал
109
28 марта 2019 10:38
Он приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Криминал
106
27 марта 2019 13:50
Преступник снял деньги с найденного сотового. Криминал
227
Видео
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
180
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4675
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
520
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
804
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
764
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1222
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
349
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
981
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1017
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1987
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2257
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1348
Мероприятия