В Самаре ищут пропавшую молодую женщину

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Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшей жительницы Самары 1984 года рождения. Установлено, что Сторожева Лина Вячеславовна, уроженка Куйбышева, 14 октября 2018 года пропала от дома 160 по ул. Черемшанской Кировского района г. Самары и до настоящего времени местонахождение ее не известно.Приметы: женщина, на вид 33-35 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы прямые светлые до плеч.Особые приметы: с правой стороны брюшной полости послеоперационный шрам от удаления аппендицита.Была одета: пальто серого цвета, джинсы синего цвета, ботинки темного цвета.22 октября 2018 года Сторожева Л.В. объявлена в федеральный розыск. Сотрудники органов внутренних дел продолжают проверять места, где женщина может находиться, изучать личные предметы и документы пропавшей. Проводят анализ изъятых записей с камер видеонаблюдения, сообщает облМВД.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(846) 278-20-08 , 8(846) 956-07-66, 8-9272-13-41-15 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).