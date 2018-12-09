В Самаре грабитель напал на девушку, пытаясь отобрать телефон

151

10 сентября в темное время суток местная жительница – студентка 1998 года рождения, шла вдоль Московского шоссе в Самаре. Неожиданно к ней подошел незнакомец и попытался отобрать сотовый телефон. Девушка оказала сопротивление. Завязалась потасовка. Нападавший несколько раз ударил свою жертву. Свидетелями переполоха оказались трое прохожих – молодые люди. Как впоследствии выяснилось, они подумали, что стали свидетелями семейного скандала. Но, несмотря на это, решили прийти на помощь женщине, оттащили разбушевавшегося мужчину.За несколько минут до развернувшейся «операции» по защите девушки в отдел полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от жильца одного из домов, расположенных на Московском шоссе. Звонивший сообщил о том, что недалеко от его дома, возможно, происходит преступление: мужчина напал на девушку и пытается похитить ее имущество. По словам неравнодушного гражданина, нападение переросло в потасовку. Дежурный, уточнив адрес, направил к месту происшествия ближайший экипаж дорожно-патрульной службы. За считанные минуты полицейские прибыли к указанному дому, где и увидели на тротуаре девушку и четверых мужчин, один из которых явно имел намерение покинуть компанию собравшихся. Но экипаж дорожно-патрульной службы пресек данную попытку до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Работу по сбору материалов продолжила прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа. Помог в установлении подробностей не оставшийся в стороне самарец, который и сообщил в полицию о нападении на девушку.Подозреваемый в совершении преступления был доставлен в отдел полиции. При проверке его личности стало известно, что ему 47 лет, ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения и кражи, в июне 2018 года освободился из мест лишения свободы.В итоге 47-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Сотовый телефон стоимостью более 50 000 рублей возвращен своей владелице, сообщает облМВД.