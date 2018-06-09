В Самаре горело здание на 50 кв. метрах на ул. Степана Разина

Накануне по адресу: г.о. Самара, Самарский р-н, ул. Степана Разина, произошел пожар.Горело неэксплуатируемое здание на 50 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники.Они справились с огнем за полчаса, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.