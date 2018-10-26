В Самаре горело 80 кв. метров сараев

108

25 октября к огнеборцам поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Фестивальная.Горели сараи на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Они быстро справились с огнем. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.